+Кредит на учебу: почему вернуть его можно и после получения диплома

Ставка по образовательному кредиту составляет всего три процента, взять заем можно на получение и высшего, и среднего специального образования.

Вернуть кредит, который был взят на получение высшего или среднего специального образования, можно во время обучения и в течение девяти месяцев после его завершения. Об этом aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Девять месяцев даются для того, чтобы выпускник мог найти подходящее место работы и получить стабильный источник дохода.

Отмечается, что во время первого года обучения заемщик платит только 40% от начисленных процентов, а во второй год — 60% от начисленных процентов.

«Ставка по образовательному кредиту составляет 3%. Разница между рыночной ставкой и данным размером компенсируется банку государством», — отметил Балынин.

Образовательный кредит, напомнил доцент, можно брать как на весь период учебы, так и на отдельный семестр или учебный год. То есть, взять заем можно уже во время учебы, если есть такая необходимость.

В случае перехода на бюджетное обучение, студент обязан вернуть только использованную часть суммы и проценты, заключил Балынин.

Ранее 5-tv.ru писал, что ведущие вузы России переходят на новую систему высшего образования в 2026-2027 учебном году. Массовый запуск новой системы высшего образования планируется в 2027-2028 учебном году.