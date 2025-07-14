Поезд в «огне»: пассажиры жалуются на духоту и неработающие кондиционеры

Люди теряют сознание, медицинская помощь доступна только на станциях.

Кондиционеры не работают, а окна не открываются. Пассажиры жалуются на адскую жару в поездах и надеются получить компенсацию от перевозчика. Невыносимая духота в вагонах — люди теряют сознание. Дошло до того, что на станциях рейсы встречают бригады скорых. В проблеме разбиралась корреспондент «Известий» Елена Хмура.

Невыносимая жара и духота — такая, что нечем дышать. В поезде после отпуска в Крыму сейчас возвращаются домой несколько сотен пассажиров. И многим стало плохо. Во всех вагонах отключились кондиционеры. Туристы жалуются: воды не хватает, медицинская помощь только на станциях. Врачи скорой диагноз ставят один на всех — кислородное голодание.

«Летом это частая проблема, особенно на южных направлениях. Это уже поезд Казань — Саратов, и единственный способ охладиться — обтираться влажными полотенцами. А чтобы хоть несколько минут подышать свежим воздухом, пассажиры по очереди встают к единственной форточке в коридоре», — отмечает корреспондент.

«Вот у меня больное сердце. Аритмия. Вот я попала в такой вагон. Совет от начальника поезда: вы лучше летом не ездите», — рассказала пассажир поезда № 107 Казань — Саратов Виолетта.

Всевозможные технические причины — неисправности в системе охлаждения, загрязнение фильтров, утечка фреона — обычно сводятся к одной: плохое обслуживание.

«Необходимо проектировать так пути, чтобы поезда постоянно двигались, и работала базовая внутренняя электрическая сеть. Следующей ошибкой или следующим нарушением работы системы может являться, например, снижение количества хладагентов в системе», — рассказал доцент ДВФУ, директор Политехнического института ДВФУ Вячеслав Селезнев.

Если в вагоне жарко, душно, не работают туалеты и другое оборудование, то всю ответственность за это несет перевозчик. А пассажиры имеют право на компенсацию за некачественную услугу. Так, например, семья из Коми после чересчур жаркой поездки в Анапу подала иск и отсудила у перевозчика, кроме денег, потраченных на дорогу, штраф в 75 тысяч рублей. А туристам из Ханты-Мансийского округа за испорченное путешествие из Екатеринбурга в Адлер суд обязал выплатить 283 тысячи.

«В первую очередь необходимо зафиксировать неисправность систем кондиционирования. И обязательно должен быть составлен акт за подписью начальника поезда. Обязательно нужно указать температуру в данном акте и далее обратиться с претензией», — заявила юрист Евгения Кочарян.

Поездки в отпуск на юг — для большинства россиян это самые длительные путешествия внутри страны. Путь на курорт может занять несколько суток. И, конечно, это время хочется провести с комфортом. А не задыхаясь от жары, тем более что высокая температура в вагоне — это серьезный удар по здоровью. И опасность для жизни.

«При перегреве в первую очередь страдает сердечно-сосудистая система. Сосуды расширяются. Может происходить перегрузка сердца и происходить инфаркт или инсульт», — говорит врач-терапевт Алина Кухтина.

Пить воду, делать обтирания и поменьше двигаться, чтобы легче перенести жару — пожалуй, единственное, что поможет пассажирам до прибытия на конечную станцию.