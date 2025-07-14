Читу затопило и-за сильных ливней

Сильные ливни стали причиной потопов в Чите

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Под водой несколько трасс, на въезде в город — пробки.

В Забайкалье ливни стали причиной мощного паводка. В Чите затоплены несколько трасс. На въезде в город образовались многокилометровые пробки.

Открыть движение по некоторым участкам обещают лишь через несколько часов. Благодаря защитным насыпям воду удалось остановить, однако в зоне подтопления оказались дачные и садовые товарищества.

Местные власти сообщили, что уровень подъема рек на два сантиметра выше, чем при сильном наводнении 2018-го. Тогда под водой оказались целые улицы, пострадали тысячи домов, обрушился один из мостов.

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