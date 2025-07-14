Актриса Ребенок: Юрию Морозу были интересны истории простых людей

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 52 0

Актриса Александра Ребенок: у Юрия Мороза было большое сердце

Актриса Ребенок: режиссеру Юрию Морозову были интересны истории простых людей

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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О смерти режиссера стало известно 14 июля.

Режиссер Юрий Мороз был не только гениальным творцом, но и очень чувствующим человеком. Об этом Lenta.ru рассказала актриса Александра Ребенок.

По ее словам, режиссеру были близки истории простых людей. Кроме того, он всегда испытывал к ним творческий интерес. Ребенок также рассказала о последней встрече с Юрием. По ее словам, они встретились год назад на отдыхе у моря.

«Мы вместе ужинали, это было очень душевно. Так же, как когда Юрий Павлович собирал нас дома — он очень любил готовить, очень любил гостей», — поделилась актриса.

Ребенок подчеркнула, что Мороз был невероятно успешен в своем деле, но, в первую очередь, режиссер запомнился ей, как человек с большим сердцем. По ее словам, Юрий Павлович помог вырасти многим начинающим свой путь актерам.

«С момента нашей первой совместной работы мы стали не просто режиссером и актрисой, но большими друзьями», — добавила Ребенок.

Она сказала, что ее муж, актер Алексей Вертков, познакомился с режиссером раньше, чем она.

«И теперь мы очень скорбим всей семьей», — подытожила Ребенок.

Режиссер Юрий Мороз скончался 14 июля. Об этом сообщил актер Дмитрий Харатьян. Морозу было 68 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что не стало кинорежиссера Александра Митты.

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Актриса Ребенок: Юрию Морозу были интересны истории простых людей

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