Москвичам с аритмией бесплатно имплантируют кардиовертеры-дефибрилляторы

Год назад в рамках развития высокотехнологичной медицинской помощи в московских клиниках начали проводить бесплатную имплантацию подкожного кардиовертера дефибриллятора — прибора, призванного предотвратить внезапную смерть от сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с опасными формами аритмии или тахикардии. С начала внедрения нового метода врачи провели уже 18 таких операций, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Теперь в московских больницах мы бесплатно проводим пациентам подкожную имплантацию кардиовертера-дефибриллятора. Это небольшие электронные приборы, по сути, мини-компьютеры, позволяющие отслеживать сердечный ритм при аритмии и опасных формах тахикардии. Операция малотравматична, неопасна для пациента и занимает не более полутора часов. При этом это один из наиболее эффективных инструментов предотвращения внезапной смерти, вызванной нарушениями работы сердца. Метод доказал свою эффективность: за год успешно проведено 18 таких операций, и пациенты получили шанс на полноценную жизнь», — рассказала Анастасия Ракова.

Впервые подкожную систему кардиовертера-дефибриллятора установили пациенту медики больницы им. В. В. Вересаева. Сегодня такие вмешательства проводят еще в трех больницах. Эта технология — одна из множества современных методик, которые внедряются в столичных клиниках. Так, за три года для кардиологической службы столичных больниц и поликлиник было закуплено больше 5 тысяч единиц различной техники.