Путин отметил быстрые темпы развития цифровизации в здравоохранении России

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 16 0

Президент России Владимир Путин отметил быстрые темпы развития цифровизации

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Филиппов; 5-tv.ru

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Об этом стало известно в ходе совещания главы государства.

Президент РФ Владимир Путин положительно оценил быстрое развитие цифровизации в здравоохранении России. Об этом стало известно в ходе совещания по социальным вопросам, которое глава государства провел 14 июля.

«Достаточно быстро развивается цифровизация в здравоохранении. Это здорово», — подчеркнул президент.

Владимир Путин добавил, что благодаря быстрым темпам развития цифровизации в здравоохранении уже можно порядка 900 миллионов документов получить в электронном виде.

В рамках очной встречи глава государства также пообщался с вице-премьером Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минтруда Антоном Котяковым.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ по видеосвязи открыл ряд крупных больниц и поликлиник по всей стране. Причем часть из них — в новых регионах. Всего в стране появилось 6500 новых медучреждений. Помимо этого, несколько тысяч зданий, принадлежащих Минздраву, было приведено в надлежащее состояние.

Также в рамках мероприятия Владимир Путин поздравил персонал больниц с наступающим праздником — Днем медицинского работника.

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