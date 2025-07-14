Вертолет Ми-8 пропал с радаров на Дальнем Востоке

По предварительным данным, он сел в районе одной из бухт.

На Дальнем Востоке с радаров пропал вертолет Ми-8. Он направлялся из порта Охотск в Хабаровском крае в Магадан после ремонта.

По предварительным данным, из-за сильного дождя борт сел в районе одной из бухт. Во время посадки у воздушного судна не сработал аварийный маячок. Сообщается, что на борту находится пять человек.

Из-за погодных условий поиски приостановлены. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.