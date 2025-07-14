На мотоцикле по грязи: как прошел очередной этап ралли «Шелковый путь»

Гонки шли между Иркутском и Байкальском.

Из Иркутска — в Байкальск. Позади очередной этап ралли «Шелковый путь». В ход соревнования вмешалась сама природа. Дождь превратил простой для прохождения участок в настоящую полосу препятствий. Как все прошло и куда теперь отправятся спортсмены, расскажет корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

«Шелковый путь» пробивается через заповедные места Прибайкалья. Несколько десятков километров сложнейшей трассы: каменистые перевалы, лесные тропы и крутой спуск к реке Иркут. Погода — отдельное, изнуряющее испытание.

Дождь беспощадно меняет правила игры. И без того сложный маршрут с перевалами и бродами превратился в сплошное месиво с грязью и глубокой колеей.

Особенно тяжко мотогонщикам. Многотонные грузовики и внедорожники добили и без того неидеальную дорогу.

«Все очень скользко. Ходовой этап. Багги и грузовики раскопали нам конусы. Мы в них погрузились максимально. Ребята падали, сам видел, но все отлично. Все без потерь», — рассказал участник ралли «Шелковый путь» Александр Абаркин.

Александр Абаркин из Подмосковья, новичок «Шелкового пути», выступает в категории G-Moto Challenge. Это значит полное отсутствие техподдержки: ремонт техники на трассе и автономный быт на биваках — все сам.

«Это стандартный эндурный мотоцикл, на него поставлена башня, ноутбук, приборы и организаторов, установлен дополнительный бак и увеличен обычный. Это позволяет нам долго ехать и делает мотоцикл немножко надежнее», — поделился Абаркин.

Мотоцикл не подвел и другого райдера — Илью Щеглова, чья двойная жизнь впечатляет: днем он стоматолог-хирург с 20-летним стажем, а на ралли «Шелковый путь» — любимец фанатов и настоящий профи.

«Местами я даже смотрел, чтобы за 140 за максимальную не уйти. Несмотря на то, что мы ехали по грязевым дорожкам. Мокрые камни, все очень скользко, но в этом и кайф, что очень техничная трасса получилась. Ехать медленно — невозможно, едешь быстро — рискуешь, но показываешь хороший результат», — рассказал участник ралли «Шелковый путь» Илья Щеглов.

Однако для монгольского гонщика и чемпиона Азии по мотокроссу эта трасса оказалась куда менее приятной.

«Для меня это довольно тяжело, потому что мотоцикл очень тяжелый — около 170 килограммов. И управлять им в грязи, сохранять равновесие и все такое — это сложно. Но мне удалось финишировать и не упасть», — поделился участник ралли «Шелковый путь» Мурун Пурэвдорж.

Не обошлось и без поломок: сразу несколько мотоциклов и багги заглохли прямо на дистанции, но уже на следующий день вновь были в строю.

От берегов Байкала — прямо в горы. По узким тропам и через глубокий брод, но грузовики его, кажется, совсем не замечают.

Для мотогонщиков был восстановлен старый деревянный мост, но он никому не пригодился. Неспортивно.

Но не все так лихо миновали водоем. Кому-то пришлось толкать свою технику, а кто-то даже искупался.

Первые этапы «Шелкового пути» уже покорены, но гонка только набирает обороты. Впереди спортсменов ждет серьезное испытание — бескрайние просторы Монголии, которая станет настоящей проверкой на прочность.