Нефть стабильна, несмотря на угрозы Трампа

Рынок остается устойчивым, а цены на газ растут на фоне аномальной жары в Европе.

На прошедшей неделе цены на нефть продемонстрировали рост, несмотря на заявления Дональда Трампа о возможном введении импортных пошлин, сообщает EADaily. Стоимость североморской нефти Brent поднялась с 68,3 доллара до 70,3 доллара за баррель. Рынки перестали остро реагировать на риторику президента США, поскольку введение пошлин часто откладывается.

Руководитель исследовательской группы Onyx Capital Group Гарри Чилингирян считает, что инвесторы заняли выжидательную позицию из-за непредсказуемости торговой политики.

Тем временем, Еврокомиссия рассматривает идею плавающего потолка цен на российскую нефть, предлагая стартовать с отметки 50 долларов за баррель. Однако инициатива натолкнулась на сопротивление ряда стран ЕС, включая Грецию, Мальту и Кипр — государства, чьи судоходные компании выигрывают от текущих условий. Цены на российскую нефть Urals остаются ниже 60 долларов за баррель, что позволяет использовать европейские суда без нарушений ограничений «Большой семерки».

На газовом рынке без резких потрясений, но цены уверенно растут. На фоне жаркой погоды в Европе и активной закачки в хранилища котировки фьючерсов на месяц вперед на бирже TTF поднялись с 414 долларов до 437 долларов за тысячу кубометров.

Дополнительные поставки СПГ ограничены, что делает рынок уязвимым к краткосрочным скачкам спроса как в Европе, так и в Азии. Уголь, как альтернатива газу, также демонстрирует стабильный спрос — цены на хабе ARA выросли незначительно, до 108,7 доллара за тонну.

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