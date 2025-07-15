«Идет охота на людей»: в Венгрии требуют от Украины прекратить насильственную мобилизацию

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В Венгрии требуют от Украины прекратить насильственную мобилизацию

Фото, видео: www.globallookpress.com/Serhii Hudak; 5-tv.ru

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Петер Сийярто выразил возмущение в связи с гибелью венгра, задержанного украинскими «людоловами».

В Брюсселе впервые с начала специальной военной операции, похоже, придется говорить о принудительной мобилизации на Украине. Раньше еврочиновники старались этой темы не просто избегать, а старательно не замечали, что происходит на улицах украинских городов.

Ровно до того момента, пока среди отловленных на улицах призывников не оказался гражданин Венгрии. В ТЦК его не отпустили, наоборот, избили так, что врачи не смогли помочь, и он скончался в реанимации. И вот теперь глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что охоту на людей обязательно надо обсудить на очередной встрече в Брюсселе.

«На Украине идет охота на людей, и людей, которые необучены, во многих случаях совершенно неспособны и непригодны для службы на передовой. Их похищают на глазах у их семей, у их маленьких детей и заставляют служить на фронте. И людей жестоко забивают до смерти, потому что они не хотят идти на войну, не хотят участвовать в бессмысленном убийстве», — сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Собственно, методы ТЦК и той же СБУ мало чем отличаются. Жизнь человека для тех и других ничего не значит. Вот кадры из Крыма, где была завербована 25-летняя девушка, очень любившая играть в компьютерные игры. Ей предложили поиграть, только в реальности. Сначала в ходе квеста найти учебную гранату, потом свозили пострелять на полигон.

В итоге она должна была совершить теракт в Крыму. Но диверсанта задержали, и на допросах она уверяла, что понятия не имеет, к чему ее готовят.

А это уже кадры из Тюмени, где шпиона выследили в лесу, около тайника со взрывчаткой. Ликвидированный диверсант еще с начала 2025 года передавал своим кураторам информацию о военных объектах на Урале, а также о поездах, которые проходили по Транссибирской магистрали. Задание заминировать машину российского офицера он получил впервые и подготовить теракт не успел.

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