Собянин: Москва помогает бизнесу наращивать присутствие на зарубежных рынках

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 26 0

Наибольшее количество соглашений было заключено с Китаем, Казахстаном, Белоруссией, Узбекистаном и ОАЭ.

Москва помогает бизнесу наращивать присутствие за рубежом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Москва помогает предпринимателям развивать экспорт и выходить на зарубежные рынки через Московский экспортный центр. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

Глава города отметил, что в столице сосредоточена пятая часть всех компаний-экспортеров России, которые поставляют продукцию в 156 стран. Московский экспортный центр был создан в 2017 году для развития возможностей бизнеса и расширения его присутствия за рубежом.

По словам Собянина, за время работы МЭЦ поддержку получили более 27,3 тысячи московских предпринимателей, которым оказали свыше 111,8 тысячи услуг. Благодаря этому компании заключили более 4,4 тысячи экспортных контрактов с партнерами из 115 стран и получили свыше 171 миллиарда рублей дополнительной выручки от внешних поставок.

Наибольшее количество соглашений было заключено с Китаем, Казахстаном, Белоруссией, Узбекистаном и ОАЭ. Экспортная деятельность московских компаний охватывает пищевую промышленность, производство товаров широкого потребления, информационные и телекоммуникационные услуги, электронику, электротехнику, медицину и фармацевтику.

«Это говорит о том, что московский бизнес успешно конкурирует на международных рынках в самых разных секторах — от традиционных производств до креативных индустрий и высоких технологий», — подчеркнул Собянин.

Поддержка экспортеров соответствует задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», который предусматривает увеличение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что цифровые разработки Москвы начали использовать в регионах России. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что ежегодно город проводит встречи с субъектами по вопросам цифровизации и предоставляет им доступ к городским решениям в сфере здравоохранения, образования, бизнеса и туризма.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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