«Наш Юрочка ушел»: овдовевшая Исакова впервые высказалась о смерти Мороза

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 20 0

Овдовевшая Виктория Исакова впервые высказалась о смерти Юрия Мороза

Овдовевшая Исакова впервые высказалась о смерти Юрия Мороза

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Режиссер скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеваем.

Актриса Виктория Исакова прервала молчание после смерти своего мужа — известного режиссера Юрия Мороза, пишет 7Дней.ru.

Деятель культуры скончался на 69-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Последние недели он провел в тяжелом состоянии, почти не вставая с постели.

В коротком, но эмоциональном обращении Исакова выразила благодарность за поддержку и рассказала о дате прощания с супругом.

«Как вы уже знаете, сегодня от нас ушел наш прекрасный Юрочка! Никак иначе мы его не называли. Наши сердца полны любовью и благодарностью за каждую минуту, проведенную вместе. Любящий и любимый муж, потрясающий отец, нежнейший дед, талантливый режиссер, умнейший и деликатнейший человек! Мы благодарим всех за невероятную поддержку, которая льется со всех сторон», — написала актриса.

Церемония прощания с Юрием Морозом состоится 16 июля в Большом траурном зале ЦКБ, после чего пройдет отпевание в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище. По словам Исаковой, мероприятие будет закрытым: попрощаться с режиссером смогут только близкие и члены семьи.

Юрий Мороз и Виктория Исакова вместе воспитывали дочь Варвару, которой сейчас девять лет. Также у режиссера осталась взрослая дочь Дарья от брака с актрисой Мариной Левтовой.

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