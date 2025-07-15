«Там была душа»: Андрей Чадов сравнил современный кинематограф с советским

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 639 0

Актер Андрей Чадов: в России не занята нища фильмов про людей

Фото, видео: www.globallookpress.com/Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

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Общество готово к появлению новых чувственных фильмов.

В российском кинематографе не хватает фильмов, которые снимают с душой. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказал актер Андрей Чадов на Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле.

По словам артиста, современное кино создается не про людей, а про далекие от них вещи. Для сравнения Чадов привел советскую культуру фильмов.

«Вы знаете, чего на самом деле не хватает? Мне кажется, кино снимается не про людей, не про человека, а про какие-то совершенно посторонние вещи. Вот советское кино чем отличается, там было про людей, там была душа. Сейчас, мне кажется, что этой души очень мало в кино, и поэтому нет такого массового отклика. Считается, что, может быть, это не востребовано, не популярно», — пояснил он.

Также актер предположил, что, если такие киноработы выйдут в прокат, они точно обретут всеобщую любовь. При этом все шансы получить положительные отклики от зрителей у кино есть.

«Но я думаю, если такое кино появится, то многие люди откликнутся на это. Потому что эта ниша не занята совершенно. Это может быть семейное кино, про любовь. Вот какой-нибудь последний фильм про любовь — мужчина, женщина — видели наш фильм? Можете напомнить? Вот и я не могу», — сказал артист.

Ранее, писал 5-tv.ru, Андрей Чадов рассказал о жизни с молодой женой.

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