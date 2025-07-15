Быстрая окупаемость: где выгодно покупать квартиры для сдачи в аренду

Москва уступила нескольким городам. Но каким?

Среди крупных городов России Астрахань является наиболее привлекательным местом для инвестиций в недвижимость. По информации РИА Новости, доходность от сдачи квартир в этом населенном пункте, приобретенных на вторичном рынке, составляет 9% годовых, а срок окупаемости — 11,2 года.

Наиболее выгодными для сдачи в аренду также являются Нижний Тагил (8,6% и 11,7 года), Грозный (8,4% и 11,9 года), Череповец (8,2% и 12,3 года), Хабаровск (8,1% и 12,3 года).

При этом покупка квартир в Москве не является самым выгодным вариантом для инвестиций. Из-за высокой стоимости недвижимости ее окупаемость очень долгая (26,4 года), а доходность составляет всего 3,8% годовых.

Кроме того, низкая доходность от сдачи в аренду наблюдается в Белгороде (4,3% и 23 года), Санкт-Петербурге (4,9% и 20,4 года), Севастополе (5% и 19,8 года), Владивостоке (5,3% и 18,8 года).

Согласно информации аналитиков «Мир квартир», средняя доходность от сдачи квартир в аренду в крупных городах России составляет 6,3% годовых. Срок окупаемости при этом составляет 16 лет.

В прошлом году доходность была ниже — 5,6% годовых, а срок окупаемости — 17,9 лет. Эксперты отмечают, что покупка жилья для последующей сдачи в аренду стала более привлекательной из-за резкого роста цен на аренду — за год они выросли на 23%, так как стоимость покупки квартиры увеличилась на 9%. В Москве же изменения в доходности и окупаемости за год были незначительными.