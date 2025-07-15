Быстрая окупаемость: где выгодно покупать квартиры для сдачи в аренду

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 24 0

РИА Новости: выгоднее всего покупать квартиры для сдачи в аренду в Астрахани

где выгодно покупать квартиры для сдачи в аренду

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Москва уступила нескольким городам. Но каким?

Среди крупных городов России Астрахань является наиболее привлекательным местом для инвестиций в недвижимость. По информации РИА Новости, доходность от сдачи квартир в этом населенном пункте, приобретенных на вторичном рынке, составляет 9% годовых, а срок окупаемости — 11,2 года.

Наиболее выгодными для сдачи в аренду также являются Нижний Тагил (8,6% и 11,7 года), Грозный (8,4% и 11,9 года), Череповец (8,2% и 12,3 года), Хабаровск (8,1% и 12,3 года).

При этом покупка квартир в Москве не является самым выгодным вариантом для инвестиций. Из-за высокой стоимости недвижимости ее окупаемость очень долгая (26,4 года), а доходность составляет всего 3,8% годовых.

Кроме того, низкая доходность от сдачи в аренду наблюдается в Белгороде (4,3% и 23 года), Санкт-Петербурге (4,9% и 20,4 года), Севастополе (5% и 19,8 года), Владивостоке (5,3% и 18,8 года).

Согласно информации аналитиков «Мир квартир», средняя доходность от сдачи квартир в аренду в крупных городах России составляет 6,3% годовых. Срок окупаемости при этом составляет 16 лет.

В прошлом году доходность была ниже — 5,6% годовых, а срок окупаемости — 17,9 лет. Эксперты отмечают, что покупка жилья для последующей сдачи в аренду стала более привлекательной из-за резкого роста цен на аренду — за год они выросли на 23%, так как стоимость покупки квартиры увеличилась на 9%. В Москве же изменения в доходности и окупаемости за год были незначительными.

+18° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
78.37
0.48 91.77
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:34
Розацеа и жара: что наносить на лицо категорически нельзя
4:14
Летний кошмар: почему любимый парфюм начинает вонять потом
3:55
Быстрая окупаемость: где выгодно покупать квартиры для сдачи в аренду
3:36
Сериалу «Сверхъестественное» — 20 лет: как изменились братья Винчестеры и что с ними сейчас
3:16
Тихий убийца: стресс разрушает ваше сердце — как себя спасти
2:53
В России отключений мобильного интернета станет меньше

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: нефть устала бояться пошлин Трампа и нового потолка ЕС
Актер Олег Тактаров о своих детях — «разбросаны по всему миру»
Ретроградный Меркурий возвращается: как пережить «время хаоса» с 18 июля по 11 августа
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025