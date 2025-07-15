Ледокол холодной войны: миссии «Союз-Аполлон» 50 лет

Полвека назад Советский Союз и США заложили основу совместной работы в космосе.

Историческая встреча, которую символично назвали ледоколом холодной войны. Ровно полвека назад наши космонавты и американские астронавты пожали друг другу руки в космосе. 15 июля 1975 года произошла первая стыковка «Союза» и «Аполлона».

Событие для того времени революционное. Не только из-за того, что Советский Союз и США подружились на орбите. Сверхзадачей было «подружить» два совершенно разных космических корабля. О том, чего это стоило, рассказывает корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Эти кадры стыковки МКС и грузовика «Прогресс» сделал наш космонавт Кирилл Песков. Процедура по нынешним меркам рутинная. Российско-американские экипажи уже давно чувствуют себя на орбите как дома. Вот, например, все вместе готовят пиццу или творожно-ореховый торт.

Полвека назад о такой сладкой жизни на орбите могли только мечтать. Первая стыковка двух кораблей — «Союза» и «Аполлона» — стала настоящим испытанием для двух супердержав.

Эту историческую встречу в космосе на земле готовили почти три года. Американские астронавты перебираются в советский «Союз» по специальному отсеку. Знаменитое рукопожатие на орбите — Алексея Леонова и Томаса Стаффорда — положило начало эре космического сотрудничества между доселе непримиримыми конкурентами.

«И мы пожали друг другу (руки. - Прим. ред.) над Эльбой. Вы представляете? 45-й год, наши отцы на Эльбе встречались, а спустя тридцать лет советские и американские солдаты, их дети, встретились над Эльбой!» — рассказывал дважды Герой СССР, летчик-космонавт Алексей Леонов.

Тогда, в семидесятых, СССР и США впервые попытались найти общий язык — хотя бы в космосе. Американцы говорили на ломаном русском, наши космонавты — на плохом английском. Оказалось, это самый простой способ понимать друг друга на высоте 200 километров.

Любая авария в космосе в то время — и экипаж рисковал навсегда остаться на орбите. Возможность взаимопомощи — перехода с терпящего бедствие корабля — была критически необходима.

«Разные корабли — как их соединить? Это на земле можно подогнать „Ладу“, подогнать „Фольксваген“ и состыковать их там, выйти, молоточком постучать, а в космосе так нельзя, там нужно разработать это», — пояснил Герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин.

Над глобальной задачей в Королеве и Хьюстоне бились сотни инженеров, ученых и экономистов. Один из них — Александр Деречин — вспоминает: американская и советская системы были несовместимы, и речь не только про идеологию. Отличались управление кораблями, стыковочные модули, даже дышали астронавты и космонавты буквально разным воздухом: в «Союзе» — земным, в «Аполлоне» — чистым кислородом.

Американская и советская системы были несовместимы, и речь не только про идеологию. Отличались управление кораблями, стыковочные модули, даже дышали астронавты и космонавты буквально разным воздухом: в «Союзе» — земным, в «Аполлоне» — чистым кислородом.

«Нам пришлось в корабле „Союз“ понизить атмосферное давление до 540 миллиметров ртутного столба, вместо обычных 750, и давление кислорода увеличить до 40 процентов», — рассказал советник генерального директора РКК «Энергия» Александр Деречин.

Неожиданная политическая трудность возникла и при создании стыковочного узла. Подобные механизмы всегда работали по принципу «мама-папа», то есть один из кораблей формально был бы главнее. Решение нашел академик Сергей Сыромятников.

«Он изобрел так называемый андрогинный аппарат, чтобы могли стыковаться и „Союз“, и „Аполлон“, и потом через вот этот переходной люк перейти», — рассказал журналист Александр Галкин.

В состыкованном состоянии корабли пролетели 46 часов 36 минут. Позже этот космический поезд назовут ледоколом холодной войны.

Завершение легендарной миссии обе команды провели независимо друг от друга: вот на этом спускаемом аппарате «Союз» Алексей Леонов и Валерий Кубасов приземлились в казахской степи 21 июля, а тремя днями позже американские астронавты приводнились в Атлантике.

Программа «Союз-Аполлон», хоть и ненадолго, дала старт разрядке советско-американских отношений, но главное — наглядно доказала: там высоко нет ни русских, ни американцев. Только земляне, у которых общий дом и общие цели.

«Мы все вместе делаем общее дело там, астронавты, космонавты, то есть экипаж станции — это единый кулак», — рассказал Герой России, летчик-космонавт Михаил Корниенко.

Наследие «Союз-Аполлон» — это десятки перекрестных пилотируемых полетов по программе «Мир-Шаттл» и совместная работа на МКС. Именно тогда, полвека назад, космос стал инструментом притяжения двух супердержав. Сегодня этой связи уже явно недостаточно.