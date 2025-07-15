Без кукурузы и хлеба? Засуха в южных регионах России уничтожает урожай
Засуха в южных регионах России уничтожает урожай
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько; 5-tv.ru
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С аналогичной проблемой столкнулись фермеры даже на Дальнем Востоке.
Хозяйства Крыма подсчитывают убытки. Аграрии потеряли значительную часть урожая зерновых. Сначала были заморозки, а потом — сильнейшая засуха. Сотни гектаров сейчас похожи на выжженную пустыню.
И такая ситуация во многих южных регионах. На Кубани, например, могут остаться без кукурузы и подсолнечника. О том, как жаркая погода бьет по экономике и скажется ли это на кошельках россиян, разбирался корреспондент «Известий» Олег Зайковский.
Дождей в этом районе не было полгода. И вот результат. Высота озимого ячменя примерно 25 сантиметров, в четыре раза меньше, чем обычно. Убирать здесь, по сути, нечего.
Такая картина сейчас почти во всех степных районах Крыма. Пострадали все без исключения культуры, но самые большие потери — по зерновым, до этого ослабленным еще и заморозками. Урожай снизился в пять-десять раз.
«Озимого ячменя 629 гектаров по площади, мы практически списали около 550 гектаров — 80% мы списали, в ноль», — говорит агроном фермерского хозяйства Анатолий Харьков.
Аналогичные проблемы и в Краснодарском крае. С зерновыми ситуация лучше, чем в Крыму, но под угрозой гибели оказался урожай подсолнечника.
«В хороший сезон его рост составлял бы 1,75 в высоту, сейчас мы видим 80 сантиметров, самое главное — маленькая корзинка», — говорит глава фермерского хозяйства Сергей Козлов.
Мало шансов осталось и у кукурузы. Спасти ее могут дожди, но их пока не предвидится.
«Мы видим из-за отсутствия влаги сворачивание листа, вероятно, урожая здесь не будет, если будет, очень маленький», — говорит глава фермерского хозяйства Сергей Козлов.
Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи, помимо Крыма и Кубани, объявили власти Ростовской области. Сложная ситуация в соседней Воронежской, где уже пострадало более 100 тысяч гектаров.
Засуха неожиданно пришла и на Дальний Восток, хотя обычно там даже слишком много дождей. Через день ставятся новые температурные рекорды, под угрозой урожай сои.
«Если в ближайшие две недели ситуация не поменяется, если будет сохраняться аномальная жара, то тогда тяжело придется всем», — говорит директор фермерского хозяйства Алексей Пахомов.
По расчетам Минсельхоза, урожай зерновых в стране составит 135 миллионов тонн. Больше, чем в прошлом году. Однако эксперты говорят, погодные условия внесут свои коррективы и в итоге это отразится на ценах в магазинах. Подорожать могут хлебобулочные изделия, подсолнечное масло, кукуруза и бобовые.
«По прогнозам, это будет незначительное увеличение цен, если все-таки не удастся удержать показатели рентабельности производителя зерна», — говорит владелец консалтинговой группы компаний Наталья Чуркина.
Одновременно растут цены на топливо, удобрения и электричество. Плюс цены на пшеницу сильно зависят от внешнего рынка.
«Не можем развиваться технологически из-за того, что денег нет в карманах у крестьян-производителей, просто не на что развивать эти технологии», — говорит президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
Орошать такие огромные посевные площади тоже не получится. Видя растущие риски, фермерские хозяйства отказываются от выращивания зерновых культур в пользу масличных и бобовых. Выход видят один — нужна помощь от государства.
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