«Метод тарелки» спасет фигуру в отпуске: как не переесть на шведском столе

Для передачи сигнала о насыщении в мозг необходимо около 20 минут.

Во время отпуска иногда бывает трудно сдержаться и не переесть за шведским столом, однако этого можно избежать. Полезными рекомендациями в беседе с изданием Газета.ру поделилась врач-диетолог и нутрициолог Надежда Литвинова-Гразион.

Переедание может вызвать нежелательные последствия, перегрузив желудок. Из-за обилия пищи может возникнуть ощущение тяжести и дискомфорта, что приводит к изжоге или тошноте. Кроме того, чрезмерное потребление углеводов, особенно сладких блюд, может спровоцировать резкий рост уровня сахара в крови, что в будущем увеличивает риски развития сахарного диабета.

Частое переедание также негативно сказывается на обмене веществ, что рискованно избыточным весом и ожирением. Оно усиливает нагрузку на желудочно-кишечный тракт — желудок, печень и поджелудочную железу.

Чтобы избежать переедания, Литвинова-Гразион посоветовала применять «метод тарелки». Эта концепция здорового питания подразумевает разделение тарелки на три части: 25% отведено для белков, еще 25% — для углеводов, а половина должна быть заполнена овощами и фруктами. Этот подход помогает визуально контролировать порции и обеспечивает организм необходимыми веществами. Продукты, богатые белками и клетчаткой, быстро создают ощущение сытости.

Еще один полезный совет — есть небольшими порциями. Этот метод, по словам диетолога, активно используется во французской кухне. Если на столе много блюд, можно попробовать разнообразные лакомства, но стоит помнить о принципах «метода тарелки».

Также важно есть медленно. Это позволит лучше ощущать насыщение и даст организму время, чтобы сообщить о достигнутом чувстве сытости. Исследования показывают, что для передачи сигнала о насыщении требуется около 20 минут, поэтому эта пауза часто помогает почувствовать полное насыщение.

Если вы жаждете десерта, стоит включать его в рацион как дополнение к основному приему пищи. Как объяснила доктор, простые углеводы, к которым относятся и десерты, способны обеспечить лишь временное ощущение сытости, но затем могут вызвать новый голод. Поэтому сначала рекомендуется насытиться основным блюдом, а десерт оставить напоследок, чтобы снизить вероятность переедания.

Не забывайте также пить воду между приемами пищи. Однако употребление больших объемов жидкости во время основного приема может привести к перееданию.

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