Поиски пропавшего вертолета Ми-8 продолжаются в Хабаровском крае

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Поиски пропавшего вертолета Ми-8 продолжаются в Хабаровском крае

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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К поискам подключили экстренные службы в Охотском море.

В Хабаровском крае идет поисковая операция. Разыскивают вертолет Ми-8, который накануне вылетел в Магадан, но до аэропорта так и не добрался. Экипаж на связь не выходил.

На борту пять человек. Район, где могло произойти крушение, в сотне километров от Охотска. Там сохраняется низкая облачность. Эту местность обследуют два вертолета МЧС. Кроме того, подключились экстренные службы в Охотском море.

По предварительным данным, из-за сильного дождя борт сел в районе одной из бухт. Во время посадки у воздушного судна не сработал аварийный маячок.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.

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