В мессенджере МАХ появились каналы российских знаменитостей

В новом российском мессенджере MAX началось тестирование каналов. Как сообщили в пресс-службе сервиса, сейчас их около пятидесяти. В том числе «Пятого канала», «Известий» и РЕН ТВ.

Также среди первых появились каналы российских звезд — музыкантов, артистов и блогеров. Пользователи могут подписываться на них, ставить реакции, объединять каналы в папки.

В ближайшее время появится счетчик просмотров и возможность оставлять комментарии. А еще — настраивать визуальное оформление.