В мессенджере МАХ появились каналы российских знаменитостей

Эфирная новость 23 0

Среди зарегистрировавшихся — музыканты, артисты и блогеры.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

В новом российском мессенджере MAX началось тестирование каналов. Как сообщили в пресс-службе сервиса, сейчас их около пятидесяти. В том числе «Пятого канала», «Известий» и РЕН ТВ.

Также среди первых появились каналы российских звезд — музыкантов, артистов и блогеров. Пользователи могут подписываться на них, ставить реакции, объединять каналы в папки.

В ближайшее время появится счетчик просмотров и возможность оставлять комментарии. А еще — настраивать визуальное оформление.

+24° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
78.37
0.48 91.77
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:15
Германия передаст Украине американские системы Patriot
13:05
Российские военные освободили населенные пункты Воскресенка и Петровка в ДНР
12:58
Трамп: США сможет вернуть 350 миллиардов долларов, потраченных на Украину
12:45
Поиски пропавшего вертолета Ми-8 продолжаются в Хабаровском крае
12:34
Средний возраст — десять лет: автопарк такси в России сильно устарел
12:22
Здание рухнуло на людей в Тбилиси

Сейчас читают

Скармливают ложь: Киев передает Трампу неверные данные о происходящем на фронте
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
«Белоснежный, жемчужного цвета»: Анастасия Волочкова выбрала гроб себе-любимой

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025