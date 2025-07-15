Жительница Балашихи отдала 47 миллионов рублей мошенникам

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 34 0

Жительница Балашихи отдала 47 миллионов рублей мошенникам

Женщина отдала мошенникам 47 миллионов рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Злоумышленники запугивали жертву тем, что с ее счетов якобы идет финансирование Вооруженных сил Украины.

Жительница Московской области передала мошенникам более 47 миллионов рублей. В схеме по выманиванию денег злоумышленники использовали курьера. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Жертвой хищения средств стала женщина 58 лет, которая проживает в Балашихе.

«Преступники действовали в течение нескольких дней, используя многоходовую схему. Мошенники требовали перевести деньги на „безопасные счета“, а также запугивали жертву тем, что с ее счетов якобы идет финансирование Вооруженных сил Украины», — сказал собеседник.

Как сообщается, женщина ответила на звонок от неизвестного, представившегося сотрудником «Почты России». Затем на телефон пришло СМС-оповещение о взломе аккаунта на «Госуслугах». После того, как мошенники получили доступ к ее данным, обманутой позвонили еще раз. На этот раз прикрылись представителем Центрального банка России.

В результате махинаций мошенники уговорили женщину обналичить со счета более 11,8 миллиона рублей и вручить их под покровом ночи курьеру у продуктового магазина. Встречи продолжались еще три дня.

Через сутки женщина передала мошеннику еще более 20 миллионов рублей, на следующий день счет опустел на 2,5 миллиона. А завершилась череда встреч посылкой в 13 миллионов. Общая сумма похищенных средств достигла 47,7 миллиона.

На данный момент правоохранительные органы пытаются установить личности участников мошеннической схемы и пути отмывания денег.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как распознать телефонного мошенника. Способы выманивания средств становятся все более хитроумными.

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