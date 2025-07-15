Без детей: Арзамасова и Авербух устроили романтический отдых во Франции

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 43 0

Арзамасова и Авербух устроили романтический отдых во Франции

Арзамасова и Авербух в отпуске

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Супруги наслаждаются друг другом и красивыми видами.

Актриса Лиза Арзамасова вместе с мужем, фигуристом Ильей Авербухом, сделали паузу в работе, чтобы провести время вдвоем. Как пишет издание 7Дней.ru, пара отправилась в путешествие во Францию и уже успела отдохнуть в Ницце и Каннах.

Звезда «Папиных дочек» взяла с собой в поездку множество стильных нарядов. В один из дней она прогуливалась в черном топе и юбке с высоким разрезом, в другой — демонстрировала стройную фигуру в легком платье на тонких бретелях, дополняя образ шляпами и аксессуарами.

«Настроение дня — нежнейшая благодарность мужу за чудеса и сюрпризы каждого дня отдыха. Каждую минуту оставлю в сердце, сопровожденную словом „спасибо“ навсегда», — призналась Лиза.

С детьми — трехлетним Львом и 11-месячной Лией — супруги оставили бабушек, чтобы спокойно насладиться друг другом. Подобные совместные поездки помогают паре восстановить силы.

Ранее, писал 5-tv.ru, стала известна дата премьеры фильма «Папины дочки. В кино».

+19° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
77.96
-0.41 91.15
-0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:36
«Кошмар на улице Вязов» — 41 год спустя: как изменились герои культового ужастика
0:18
Приемная мать брошенной в аэропорту Турции девочки намерена бороться за ее опеку
0:00
Комары-переносчики: как укусы насекомых могут привести к опасным паразитам
23:43
Без детей: Арзамасова и Авербух устроили романтический отдых во Франции
23:26
Инструкция по спасению: как уберечься от удара молнии возле водоема
23:10
«На своем любимом плече»: Анна Седокова подогревает слухи о новом романе

Сейчас читают

«Кошмар на улице Вязов» — 41 год спустя: как изменились герои культового ужастика
Два электробуса столкнулись в Москве, пострадали 11 человек
Число пострадавших при атаке ВСУ на Воронежскую область возросло до 27 человек
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025