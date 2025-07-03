Стала известна дата премьеры фильма «Папины дочки. В кино»

Создатели продолжения франшизы поделились секретами, которые ожидают зрителей на экране.

Съемки фильма «Папины дочки. В кино» официально завершены. Картина выйдет на экране 30 октября.

В создании киноленты приняли участие канал СТС, студия Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатр START при поддержке Коммерческого фонда развития кино и анимации. Дистрибьютором выступит компания «Атмосфера кино».

Съемки для полнометражного фильма собрали всех ключевых героев франшизы, которые так или иначе сопровождали семью Васнецовых-Васильевых на протяжении их пути.

«Какое счастье, что все мы увиделись, каждый день бы такие встречи. Конечно, бывает, пересекаемся и за пределами съемочной площадки. Например, девочки приходили на мой спектакль, а после делились впечатлениями», — отметил народный артист РФ Андрей Леонов, который сыграл знаменитого отца, оставшегося наедине с пятью дочками.

Локацией для разворачивающегося на экране сюжета послужили виды Кисловодска и его достопримечательности. Например, зрители смогут увидеть гору Кольцо, лермонтовские места, стелу «Кисловодск» и многое другое. Полюбившиеся многим персонажи сериала отметят семейное торжество на территории архитектурного комплекса XVI века, которая включает в себя историческую усадьбу, липовый парк, фонтаны, часовню и многое другое.

Актеры приоткрыли и завесу тайны о происходящем в фильме. Так, например, самая умная из девочек Васнецовых Галина Сергеевна будет в интересном положении. Актриса Лиза Арзамасова, которая воплотила ее на экране, отметила, что материнство — это лучшее, что может случиться с каждой женщиной. Она также поделилась, что, когда сама была беременна, отношения Галины Сергеевны с ее возлюбленным только-только зарождались и ей приходилось скрывать живот на съемках.

«А теперь я в кадре с накладным животом, чувствую себя с ним очень естественно и гармонично, ведь мои детки родились один за другим, за последние четыре года я дважды стала мамой. Мне даже в кадре приходится себя немного притормаживать, чтобы зритель поверил в беременность Галины Сергеевны, потому что во время своей беременности была очень активной, таким электровеником. И, если чувствовала себя не очень, старалась не унывать и держаться на позитиве, чтобы эти девять месяцев прошли в радости и для меня, и для близких», — добавила Арзамасова.

Режиссер фильма Анатолий Колиев рассказал, что выпуск полного метра дает «Папиным дочкам» возможность выйти за пределы ситкомного жанра. Новые герои и сюжеты не просто перезапустили и продолжили франшизу, а помогли ей вырасти.

«Папины дочки. Новые» вышли в 2023 году. В центре повествования муж Даши Васнецовой из оригинального сериала — Вениамин Васильев, которого она оставляет в канун годовщины свадьбы, оставив на его попечение их четырех дочерей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Елизавета Арзамасова рассказала о воспитании своих детей.