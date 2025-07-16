Страшно красиво: гигантский айсберг приплыл к деревне в Гренландии

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Гигантский айсберг приплыл к деревне в Гренландии

Фото, видео: 5-tv.ru

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Опасность льдин в том, что они могут расколоться и вызвать большие волны, которые смоют все на берегу.

Страшно красивый вид из окна приобрели жители деревни в Гренландии. Два айсберга размером с небоскрёб подплыли вплотную к жилым домам. По оценкам экспертов, вес льдин может достигать 11-ти миллионов тонн.

Самая большая опасность в том, что льдины могут расколоться и вызвать большие волны, которые смоют все на берегу. Поэтому там уже закрыты местный рыбный завод и магазин около пристани.

Надо отметить, что такая ситуация в поселке происходит часто. Например, в 2018 году сюда уже приплывал похожий айсберг. Тогда он был настолько большим, что его было видно из космоса.

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