В российских регионах начали уничтожать кур-несушек

Избавляться от кур-несушек начали в российских регионах. Об этом написали «Известия».

Внимание общественности привлекли сразу два громких случая, произошедших с начала июля в Удмуртии и Краснодарском крае.

В первом регионе три тысячи кур-несушек выбросили на улицу. По данным местных СМИ, неустановленные личности разгрузили фуру с птицами на территории некой фермы, где отсутствует помещение для их содержания, а также нет ограждений. В результате курицы разбежались по всему ближайшему населенному пункту и погибли от голода.

Другой инцидент произошел на Новомышастовской птицефабрике в Краснодарском крае. Там из-за отсутствия корма на грани гибели оказались около 150 тысяч кур. Причина — долги предприятия и арест активов по иску комбикормового завода.

В СМИ отмечали, эта ситуация парализовала закупки кормов и выплаты сотрудникам. Со временем куры-несушки начали есть друг друга, что привело к гибели многих птиц.

Хотя проблемы на предприятии начались еще несколько лет назад, оно все еще работает. Как писало издание «СПАРК-Интерфакс», выручка фабрики от продажи за 2024 год — 445 миллионов рублей, а чистая прибыль — 7,9 миллиона рублей.

В Ассоциации «Народный фермер» подтвердили, что производители вынуждены сокращать поголовье кур, поскольку снизилась рентабельность.

В настоящее время сельскохозяйственные животные находятся в более уязвимом положении по сравнению с домашними питомцами, такими как кошки и собаки. К первой категории часто относятся как к ненужному мусору, сообщил зоозащитник Кирилл Горячев.

По его словам, в настоящее время разрабатывается федеральная концепция, направленная на формирование ответственного отношения к сельскохозяйственным животным.

В пресс-службе Минсельхоза «Известиям» сообщили, что ведомству не поступала информация о сокращении поголовья птицы в сельскохозяйственных организациях.

Однако в ведомстве подтвердили, что заметили снижение цен на яйца и разрабатывают комплекс мер для решения этой проблемы.

«Производство куриных яиц в России продолжает расти: за январь — май 2025 года сельхозорганизации произвели 16,5 миллиарда штук, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2024-го», — сообщили в Минсельхозе.

В министерстве добавили, что цены на яйца зависят от сезонности и роста объемов производства. Летом они традиционно снижаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Астраханской области произошел пожар на территории птицефабрики. В происшествии погибли около 166 тысяч кур.