Агата Муцениеце вернулась к образу времен сериала «Закрытая школа»

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 28 0

Поклонники звезды нашли в ее преображении тайный смысл.

Агата Муцениеце вернулась к образу времен сериала «Закрытая школа»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Актриса Агата Муцениеце решилась на кардинальные изменения во внешности, пишет издание 7Дней.ru.

На кадрах счастливая беременная звезда станцевала под песню исполнительницы Шакиры с новым цветом волос. Видимо, звезда решила вернуться к образу блондинки, который был у нее 14 лет назад во времена съемок сериала «Закрытая школа». Или же это парик для роли в новом проекте.

Фото: Instagram*/agataagata

К тому же артистка пошутила, что ее преобразившийся внешний вид напоминает стиль американской исполнительницы колумбийского происхождения. К видеоролику Агата добавила ироничную надпись.

«А как ваша кукуха?» — написала она.

При этом фанаты знаменитости, увидев ее с новым цветом волос, вспоминали 2011 год, когда Агата вышла замуж за уже бывшего мужа, актера Павла Прилучного. Именно так тогда выглядела артистка, когда снималась в сериале «Закрытая школа».

В настоящий момент Муцениеце ожидает ребенка от музыканта Петра Дранги, с которым помолвлена с весны этого года.

Ранее, писал 5-tv.ru, Агата Муцениеце намекнула на пол третьего ребенка.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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