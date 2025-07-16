В России хотят обложить налогами продукты с высоким содержанием сахара

Общественная организация «Отцы рядом» выдвинула инициативу о введении налога на продукты с высоким уровнем сахара и трансжиров в Комитет Госдумы по охране здоровья. Юрист и председатель организации Иван Курбаков в разговоре с Life.ru заявил, что такая мера сможет способствовать улучшению здоровья населения, особенно молодежи.

По его словам, существует настороженность по поводу здоровья российской молодежи, и необходимо принять действенные меры для его укрепления. Курбаков добавил, что введение акциза может значительно замедлить рост ожирения и побудить россиян вести более здоровый образ жизни.

С 2018 года в России работает система добровольной маркировки «Светофор», которая информирует потребителей о количестве соли, сахара и трансжиров в продуктах, но она не стала широко распространенной из-за своего добровольного характера, добавил собеседник. К тому же чрезмерное употребление сахара и трансжиров представляет собой риск серьезных заболеваний, создавая дополнительную нагрузку на систему здравоохранения и ухудшая качество жизни граждан.

Общественник привел данные о том, что потребление трансжиров связано с риском ишемической болезни сердца и ежегодно от нее случается примерно 500 тысяч преждевременных летальных исходов. Также он напомнил о рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, предложившей в 2020 году ограничить или исключить продукты с высоким содержанием трансжиров, такие как чипсы, из рациона.

В ряде стран уже действуют акцизы на вредные продукты. Например, в Венгрии с 2011 года функционирует акциз в размере 4%, что за четыре года способствовало снижению потребления вредной пищи на 3,4%. Курбаков призвал комитет Госдумы поддержать эту инициативу, подчеркнув, что такой шаг будет значим для улучшения здоровья нации и благополучия будущих поколений. Он также отметил, что государство обязано заботиться о здоровье граждан, что закреплено в Конституции Российской Федерации.

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