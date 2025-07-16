«Сами не думают»: Таша Белая высказалась о скудных интересах молодежи

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 54 0

Таша Белая не отрицает положительную сторону нейросетей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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С подрастающим поколением, по мнению артистки, сложно разговаривать.

Современная молодежь все время проводит в онлайн-формате. Об этом певица и телеведущая Таша Белая заявила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Нейробатя».

По словам знаменитости, нынешнее поколение молодых людей не любит долго рассуждать самостоятельно, поэтому опирается на помощь искусственного интеллекта (ИИ). При этом с такой частью общества даже невозможно завести диалог, по мнению исполнительницы, поскольку ее представителей не интересует ничего, помимо проведения времени в соцсетях.

«Молодежь деградирует. С ними не о чем поговорить. Они мало того, что не читают, еще сидят в интернете, в нейросетях, и сами не думают», — пояснила она.

Однако звезда не отрицает и положительное влияние ИИ на прогресс общества.

«Но и без нейросети мы бы не справились», — подчеркнула Таша.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ташу Белую пригласили на Каннский кинофестиваль. У сетевой знаменитости есть друзья в числе отечественных актеров, которые и позвали ее на мероприятие Лазурного берега Франции. Для звезды это посещение стало первым.

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«Сами не думают»: Таша Белая высказалась о скудных интересах молодежи

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