«Я лечу впервые!»: Ташу Белую пригласили на Каннский кинофестиваль
Таша Белая впервые посетит Каннский кинофестиваль
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Певица отметила, что считает подобные события в России не менее основательными и продуманными.
Российские киномероприятия подготавливаются на уровне, но их не нужно сравнивать с каннскими. Об этом корреспонденту 5-tv.ru заявила певица и телеведущая Таша Белая на красной дорожке XII премии АПКиТ.
У сетевой знаменитости много друзей среди отечественных актеров, которые и пригласили ее на 78-й Каннский кинофестиваль, стартовавший 13 мая на Лазурном берегу Франции. Для звезды это посещение станет первым, поскольку ранее за действом Белая смотрела лишь по телевизору и в сети. Во время мероприятия она собирается оценить его подготовку и насладиться процессом.
«Я, кстати, лечу в Канны впервые. Там буду присутствовать. Пока что не представляю, что это такое. Наслышана от подруг, от своих коллег», — искреннее поделилась исполнительница.
Поездку звезда расценивает в качестве нового опыты, который, как она надеется, принесет ей положительные эмоции.
«Для меня это некое путешествие. Буду просто под впечатлением», — пояснила Таша.
При этом она отметила, что считает подобные события в России не менее основательными и продуманными, однако не хочет проводить параллели и искать различия.
«У нас в России свой уровень, а там свой. Не надо сравнивать. У нас что организаторы зря стараются? Все всегда прекрасно, все красиво, все эстетично, стильно. Такие красивые люди, дресс-код, все элегантные. Просто потрясающе. Каждое мероприятие у нас по-своему интересно», — пояснила свое видение звезда.
Белая добавила, что хочет поучаствовать в фестивале, чтобы рассмотреть новые грани таких мероприятий.
«Здорово, что у них есть возможность показать нам другую сторону медали», — заключила актриса.
Ранее, писал 5-tv.ru, Таша Белая рассказала об идеальном предложении руки и сердца.
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