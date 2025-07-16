Голикова: платить зарплату за воспитание детей идеологически неправильно

Вице-премьер России считает очевидным, что «семья — это другое».

Рождение ребенка — семейные отношения, а не трудовые, поэтому устанавливать заработную плату за его воспитание идеологически неправильно. Такое мнение высказала вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе правительственного часа.

Высказывание Голиковой является ответом на предложение одного из депутатов ввести зарплату за рождение и воспитание ребенка.

«Рождение ребенка — это не трудовые, а семейные отношения. Устанавливать заработную плату за этот процесс не совсем правильно с идеологической точки зрения», — сказала вице-премьер.

По ее мнению, зарплата — это отличительная черта отношений между работником и работодателем. Голикова отметила, что не видит смысла объяснять, почему «семья — это другое», и указала на уже существующие меры поддержки — материнский капитал и выплаты нуждающимся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что семейная налоговая выплата составит от 56 до 189 тысяч рублей в год. Программа станет доступна в 2026 году. Воспользоваться ей смогут не все. Обязательные условия для получения налоговой выплаты — наличие в семье как минимум двух детей.