Голикова: платить зарплату за воспитание детей идеологически неправильно

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 44 0

Голикова: платить зарплату за воспитание детей идеологически неправильно

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Вице-премьер России считает очевидным, что «семья — это другое».

Рождение ребенка — семейные отношения, а не трудовые, поэтому устанавливать заработную плату за его воспитание идеологически неправильно. Такое мнение высказала вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе правительственного часа.

Высказывание Голиковой является ответом на предложение одного из депутатов ввести зарплату за рождение и воспитание ребенка.

«Рождение ребенка — это не трудовые, а семейные отношения. Устанавливать заработную плату за этот процесс не совсем правильно с идеологической точки зрения», — сказала вице-премьер.

По ее мнению, зарплата — это отличительная черта отношений между работником и работодателем. Голикова отметила, что не видит смысла объяснять, почему «семья — это другое», и указала на уже существующие меры поддержки — материнский капитал и выплаты нуждающимся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что семейная налоговая выплата составит от 56 до 189 тысяч рублей в год. Программа станет доступна в 2026 году. Воспользоваться ей смогут не все. Обязательные условия для получения налоговой выплаты — наличие в семье как минимум двух детей.

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