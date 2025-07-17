Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ.

Артиллерийский расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 «Мста-С» танкового Феодосийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» успешно сорвал ротацию личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовско-купянском направлении. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе воздушной разведки с помощью беспилотников были обнаружены позиции украинских националистов, после чего информация была передана на командный пункт артиллерии. Получив координаты, расчет САУ «Мста-С» оперативно подготовил орудие к бою.

Артиллеристы нанесли удар по противнику, сорвав его ротацию. Вскоре после этого разведывательные беспилотники зафиксировали прибытие второй группы ВСУ. Повторным огневым налетом была уничтожена и она.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.