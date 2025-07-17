Во Львове выкопали останки 355 красноармейцев с Холма Славы
Их предложили обменять на пленных боевиков ВСУ.
Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru
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На Украине сейчас творится настоящая бесовщина. Некоторые события с точки зрения здорового человека объяснить невозможно.
Сегодня во Львове снесли Холм Славы, где покоились останки красноармейцев. Тех самых героев, которые отдали жизни, освобождая этот город и его жителей от фашистов.
Там 355 останков бойцов выкопали из земли и теперь хотят обменять на пленных боевиков ВСУ. С таким предложением вышел мэр Львова. То есть прах бойцов, сражавшихся с нацистами, должен стать разменной монетой в сделке с теми, кто продолжает нести эту идеологию.
Цинизма добавляет то, что монументы, которые стояли возле мемориала, и конструкцию Вечного огня собираются передать в так называемый музей «Территория террора».
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