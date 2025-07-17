Во Львове выкопали останки 355 красноармейцев с Холма Славы

Эфирная новость 22 0

Их предложили обменять на пленных боевиков ВСУ.

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На Украине сейчас творится настоящая бесовщина. Некоторые события с точки зрения здорового человека объяснить невозможно.

Сегодня во Львове снесли Холм Славы, где покоились останки красноармейцев. Тех самых героев, которые отдали жизни, освобождая этот город и его жителей от фашистов.

Там 355 останков бойцов выкопали из земли и теперь хотят обменять на пленных боевиков ВСУ. С таким предложением вышел мэр Львова. То есть прах бойцов, сражавшихся с нацистами, должен стать разменной монетой в сделке с теми, кто продолжает нести эту идеологию.

Цинизма добавляет то, что монументы, которые стояли возле мемориала, и конструкцию Вечного огня собираются передать в так называемый музей «Территория террора».

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
77.96
-0.41 90.56
-0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:10
Ему было 114 лет: старейший в мире бегун погиб в ДТП
2:54
До миллиона за галочку: как будут наказать за навязывание страховок и услуг
2:37
Во Львове выкопали останки 355 красноармейцев с Холма Славы
2:18
Соединяя регионы России: открыт новый участок трассы м-12
2:00
Франция тратит миллиарды на Украину. Граждане задаются вопросом: «А как же мы?»
1:42
Выход из тупика: Европе не обойтись без переговоров с Россией

Сейчас читают

В Чехии признали невозможность наказать свои компании, торгующие с Россией
Хозяин Аннабель умер при загадочных обстоятельствах — история проклятой куклы
«Кошмар на улице Вязов» — 41 год спустя: как изменились герои культового ужастика
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025