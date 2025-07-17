Пашинян похвастался тюремным прошлым: «Богатый словарный запас»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 29 0

Пашинян объяснил свой богатый словарный запас тюремным прошлым

Пашинян объяснил свой словарный запас тюремным прошлым

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Премьер Армении посоветовал оппонентам не соревноваться с ним в оскорбительной лексике.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предостерег своих оппонентов от попыток соревноваться с ним в оскорбительной лексике, подчеркнув, что он способен ответить на любые выпады. Об этом он заявил на пресс-конференции в Ереване, передает РИА Новости.

«Пусть никто не соревнуется со мной в этой лексике. Я долгое время провел в пяти уголовно-исполнительных учреждениях и к тому же интересуюсь филологией и фольклором. Нет необходимости открывать ящик Пандоры. Если кто-то думает, что у него богатый словарный запас, он может оказаться в неутешительном положении», — отметил глава армянского правительства.

Пашинян подчеркнул, что оскорбления — это признак отсутствия аргументов, а конструктивную дискуссию он считает единственно верным способом разрешения споров.

Политическая биография премьера включает тюремный срок. В 2008 году Никол Пашинян принимал активное участие в предвыборной кампании экс-президента Левона Тер-Петросяна и стал одним из организаторов массовых протестов, разгоревшихся после его поражения на выборах.

Демонстрации вылились в столкновения с правоохранителями, в результате которых погибли десять человек и пострадали около 200. После этого Пашинян был объявлен в розыск и летом 2009 года добровольно сдался властям. В начале 2010 года суд приговорил его к семи годам заключения, однако уже в мае 2011-го он вышел на свободу по амнистии.

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Пашинян похвастался тюремным прошлым: «Богатый словарный запас»

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