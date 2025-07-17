Астрономы впервые зафиксировали зарождение планет за пределами Солнечной системы

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 24 0

Впервые зафиксирован момент зарождения планет за пределами Солнечной системы

Астрономы впервые зафиксировали момент зарождения планет за пределами Солнечной

Фото: 5-tv.ru

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Ученым также удалось получить уникальное изображение этого завораживающего момента.

Астрономы впервые получили прямые доказательства начального этапа формирования планет в окрестностях молодой звезды HOPS-315, расположенной в 1300 световых годах от Земли. Об открытии сообщает журнал Nature.

Вокруг нее ученые обнаружили протопланетный диск — облако из газа и пыли, из которого в будущем формируются планеты.

Ключевой особенностью открытия стало то, что исследователям удалось не только зафиксировать этот процесс, но и получить уникальное изображение с помощью телескопа James Webb и радиотелескопа ALMA.

Как пояснила ведущий автор исследования, профессор Мелисса МакКлюр, это первый случай, когда удалось визуально наблюдать столь ранний этап формирования планетарной системы. Обычно струи газа от молодой звезды мешают обзору, однако в случае с HOPS-315 диск оказался полностью доступен для наблюдений.

Ученые подчеркивают, что подобные снимки крайне редки и дают ценную информацию о том, как миллиарды лет назад могла формироваться наша Солнечная система.

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