«Они все бегут»: появились подробности освобождения Новохатского

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Появились подробности освобождения Новохатского ДНР

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Контроль над этим селом открыл нашим бойцам еще один путь для продвижения к Днепропетровской области.

Российская армия открыла еще один путь для продвижения к Днепропетровской области. Это стало возможным с освобождением села Новохатское.

Интересно, что штурмовики одновременно атаковали позиции ВСУ как пешком, так и на кроссовых мотоциклах. Противник был застигнут врасплох и бежал.

«Из них мало кто до конца идет. В основном ближе начинаешь подходить, они все бегут. Они надеются только на свои дроны, у них их много. Сами бегут, думают, дроны им помогут», — рассказал штурмовик с позывным «Бода».

Но даже украинские дроны оказались бессильны. Закрепившись в селе, наши мотострелки произвели зачистку каждого дома. А инженеры начали разминировать участки.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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