«Вы не сдадите экзамен»: как мошенники выманивают данные у абитуриентов

Эфирная новость 25 0

Телефонные мошенники массово атакуют абитуриентов и их родителей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Сценарии аферисты используют разные. Например, во время телефонного разговора гарантируют «высокие шансы» поступления на бюджетное место. Как не стать их жертвой?

Телефонные мошенники массово атакуют абитуриентов и их родителей. Злоумышленники играют на страхах поступающих, чтобы выманить крупную сумму или втянуть в сомнительные схемы. Корреспондент «Известий» Натали Графчикова выяснила, какие методы они для этого используют и чем может закончиться общение с аферистами.

Особенности приемной кампании этого года — вот такие оповещения. Буквально на каждом шагу будущих студентов предупреждают — активизировались мошенники.

Схема, как всегда, начинается с телефонного звонка. Неизвестный номер. На том конце провода якобы представитель вуза, в который поступает абитуриент.

Екатерине позвонили буквально за полтора часа до начала важного экзамена. В тот момент абитуриентка была уже возле университета. Злоумышленник сообщил — он из приемной комиссии. И стал манипулировать — экзамены не сдать, если не пройти важную процедуру регистрации. Сделать это нужно прямо сейчас.

«Человек меня повел, так сказать, на официальный сайт Министерства образования и науки, сказал авторизироваться и что мне придет логин и пароль», — рассказывает абитуриентка Екатерина.

Сценарии мошенники используют разные. Например, во время телефонного разговора гарантируют «высокие шансы» поступления на бюджетное место. Или требуют зайти на фишинговый сайт, который оказывается копией портала «Госуслуги» или официального портала университета.

«Человек в этот момент входит в зону риска, потому что почти любой из нас в ситуации перед испытаниями испытывает сильное чувство неуверенности», — говорит социальный психолог Алексей Рощин.

Самое меньшее, что могут сделать злоумышленники, взломав аккаунт на «Госуслугах», это получить конфиденциальную информацию о человеке. Паспортные данные, СНИЛС, адреса. Все это можно использовать при дальнейших звонках — уже от лица ФСБ или банка, чтобы вызвать доверие у жертвы, умело жонглируя фактами.

Есть риск лишиться недвижимости — ее могут продать или переоформить. Взять кредит или микрозаем, а также впутать человека в сомнительные схемы. Например, открыть на его имя юрлицо или зарегистрировать электронный кошелёк для получения и вывода денег.

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
77.96
-0.41 90.56
-0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:46
Помните этих героев «Дома-2»? Как изменилась самые скандальные участники телестройки
7:30
«Ночные охотники» и «Аллигаторы» ВКС России. Лучшее видео из зоны СВО
7:17
В России отмечают День основания морской авиации ВМФ
7:03
«Они все бегут»: появились подробности освобождения Новохатского
6:50
«Вы не сдадите экзамен»: как мошенники выманивают данные у абитуриентов
6:36
Телефон вместо руля: в Петербурге бьют тревогу из-за недобросовестных водителей автобусов

Сейчас читают

В Чехии признали невозможность наказать свои компании, торгующие с Россией
Хозяин Аннабель умер при загадочных обстоятельствах — история проклятой куклы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025