В Zielinski & Rozen прокомментировали обвинения в поставках продукции ВСУ

Израильская компания по производству косметики Zielinski & Rozen опубликовала на своем сайте текст, опровергающий обвинения в том, что она сотрудничает с Вооруженными силами Украины (ВСУ) и поставляет им свою продукцию.

«Наша компания не имеет отношения к событиям, описанным в спорных публикациях, не оказывает и никогда не оказывала поддержку ВСУ, не поставляет им какую-либо продукцию. На фотографиях в распространяемых публикациях изображена контрафактная продукция, не имеющая отношения к бренду Zielinski & Rozen, что можно увидеть невооруженным глазом, сопоставив фотографии в названых публикациях с оригинальными продуктами», — отмечается в заявлении.

Также в компании подчеркнули, что они на протяжении уже четырех лет активно борются с производителями контрафактной продукции. По их словам, ложные обвинения в поставках для нужд ВСУ вызваны этой самой борьбой.

Прежде в некоторых украинских СМИ сообщалось, что парфюмерный бренд Zielinski & Rozen якобы оказывает поддержку боевикам ВСУ и отправляет свою продукцию на передовую. В подтверждение этих сведений даже были опубликованы фотографии, на которых, предположительно, была запечатлена продукция этого бренда.

После этого депутат Госдумы Андрей Луговой обратился к прокурору Московской области Сергею Забатурину с просьбой проверить, финансирует ли израильская парфюмерная компания Zielinski & Rozen ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что перевод средств с целью покупки автомобиля для ВСУ спровоцировал обвинения против жителя Хакасии по статье о государственной измене.