В Zielinski & Rozen прокомментировали обвинения в поставках продукции ВСУ

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 43 0

Украинские СМИ сообщали, что компания отправляет на передовую свою продукцию для боевиков.

В Zielinski & Rozen прокомментировали обвинения в поставках для ВСУ

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Vincenzo Circosta

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Израильская компания по производству косметики Zielinski & Rozen опубликовала на своем сайте текст, опровергающий обвинения в том, что она сотрудничает с Вооруженными силами Украины (ВСУ) и поставляет им свою продукцию.

«Наша компания не имеет отношения к событиям, описанным в спорных публикациях, не оказывает и никогда не оказывала поддержку ВСУ, не поставляет им какую-либо продукцию. На фотографиях в распространяемых публикациях изображена контрафактная продукция, не имеющая отношения к бренду Zielinski & Rozen, что можно увидеть невооруженным глазом, сопоставив фотографии в названых публикациях с оригинальными продуктами», — отмечается в заявлении.

Также в компании подчеркнули, что они на протяжении уже четырех лет активно борются с производителями контрафактной продукции. По их словам, ложные обвинения в поставках для нужд ВСУ вызваны этой самой борьбой.

Прежде в некоторых украинских СМИ сообщалось, что парфюмерный бренд Zielinski & Rozen якобы оказывает поддержку боевикам ВСУ и отправляет свою продукцию на передовую. В подтверждение этих сведений даже были опубликованы фотографии, на которых, предположительно, была запечатлена продукция этого бренда.

После этого депутат Госдумы Андрей Луговой обратился к прокурору Московской области Сергею Забатурину с просьбой проверить, финансирует ли израильская парфюмерная компания Zielinski & Rozen ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что перевод средств с целью покупки автомобиля для ВСУ спровоцировал обвинения против жителя Хакасии по статье о государственной измене.

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
77.96
-0.41 90.56
-0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:46
Помните этих героев «Дома-2»? Как изменилась самые скандальные участники телестройки
7:30
«Ночные охотники» и «Аллигаторы» ВКС России. Лучшее видео из зоны СВО
7:17
В России отмечают День основания морской авиации ВМФ
7:03
«Они все бегут»: появились подробности освобождения Новохатского
6:50
«Вы не сдадите экзамен»: как мошенники выманивают данные у абитуриентов
6:36
Телефон вместо руля: в Петербурге бьют тревогу из-за недобросовестных водителей автобусов

Сейчас читают

В Чехии признали невозможность наказать свои компании, торгующие с Россией
Хозяин Аннабель умер при загадочных обстоятельствах — история проклятой куклы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025