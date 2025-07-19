Здание на Чистопрудном бульваре включили в список объектов культурного наследия

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 54 0

Дом связан с именами Булгакова, Крупской и Луначарского и пережил несколько эпох.

Здание на Чистопрудном бульваре включили в список объектов культурного наследия

Фото: Александр Зеликов/ТАСС

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В Москве еще 142 здания получили официальный статус объектов культурного наследия. Об этом сообщил портал mos.ru. Теперь в Едином государственном реестре числится 3975 исторических сооружений, находящихся под государственной охраной.

Одним из новых памятников стало здание правления Курско-Киевской (Воронежской) железной дороги, расположенное на Чистопрудном бульваре. История этого объекта насчитывает более века. В 1891 году его приобрело Общество Московско-Киевско-Воронежской железной дороги, а вскоре здание перестроили по проекту архитекторов Дмитрия Чичагова и Сергея Соколова.

После революции 1917 года в доме размещались Управление Московского радиоузла и факультеты Института инженеров транспорта. С 1925 по 1939 год здесь находился Народный комиссариат просвещения РСФСР. Именно в этот период в здании работали Надежда Крупская и Анатолий Луначарский.

Писатель Михаил Булгаков упоминал этот адрес в рассказе «Воспоминание…», описывая, как получил здесь ордер на жилье. Это стало ключевым моментом в его жизни — позже он поселился в квартире на Большой Садовой, которая позже появилась в «Мастере и Маргарите» как «нехорошая квартира». В 1934 году здание также посетил английский писатель Герберт Уэллс.

Сегодня в памятнике архитектуры располагается центральный офис Росреестра.

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