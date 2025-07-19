Скоро будет просить гражданство: костюм Леди Гаги окрасился в цвета флага РФ

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 107 0

Костюм американской певицы Леди Гаги окрасился в российский триколор

Симпатия к России? Костюм Леди Гаги окрасился в цвета российского флага

Фото: www.globallookpress.com/Hubert Boesl

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Многие поклонники уверены, что произошедшее — случайность.

Американская певица Леди Гага поразила фанатов своим необычным нарядом во время выступления на шоу The Mayhem Ball в Лас-Вегасе. В Сети распространяются кадры того, как плащ-хамелеон артистки внезапно окрасился в цвета российского флага.

Это произошло в то время, когда Леди Гага исполняла свой хит Paparazzi. Певица вышла на сцену в эффектном длинном платье, шлейф которого сначала просто блестел, а потом внезапно стал переливаться разными цветами.

Интересно то, что первые три оттенка многим поклонникам напомнили российский триколор. Из-за этого в социальных сетях тут же началась волна шуток. Некоторые пользователи пишут, что американская звезда непременно должна спеть песню SHAMAN «Я русский», а также скоро она попросит гражданство РФ.

При этом многие пользователи сети сходятся во мнении, что произошедшее — всего лишь случайность.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бейонсе выступила на своем концерте в шапке-ушанке. До этого артистка вышла на сцену в наряде в цветах российского триколора.

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