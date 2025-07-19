Движение поездов в Крым и обратно нарушено из-за падения обломков БПЛА

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 70 0

Пассажирам предоставят питание и задействуют все ресурсы для сокращения ожидания.

«Гранд Сервис Экспресс»: задерживаются 12 поездов, следующих в Крым и обратно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Двенадцать пассажирских поездов, следующих в Крым и обратно, задерживаются из-за повреждения инфраструктуры на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс». Как уточняется, причиной приостановки движения стало повреждение контактной сети после падения обломков беспилотного летательного аппарата.

Инцидент произошел в ночь на 19 июля. В результате на участке было полностью остановлено движение, что повлияло на расписание поездов, следующих как в сторону полуострова, так и обратно. По данным перевозчика, время задержки составляет от полутора до семи часов.

«Время задержки в пути может измениться. Пассажиры будут обеспечены питанием. Будут использоваться все возможности по сокращению времени задержки», — заявили в «Гранд Сервис Экспресс».

В число задержанных входят поезда № 97/98, № 17/18, № 68/69 и № 177/178, следовавшие из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь, а также составы, направлявшиеся из Крыма в столицу, Санкт-Петербург, Смоленск и другие города. На данный момент ведутся восстановительные работы, однако сроки полной нормализации движения пока не называются.

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