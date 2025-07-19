Кличко обвинил Зеленского в отсутствии диалога с местными властями

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 48 0

Мэр Киева также сообщил о давлении на администрацию города и надуманных обвинениях.

Кличко обвинил Зеленского в отсутствии диалога с местными властями

Фото: www.globallookpress.com/PRESIDENT OF UKRAINE

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Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал действия президента Украины Владимира Зеленского и обвинил его в отсутствии взаимодействия с местными органами власти. По его словам, глава государства не поддерживает контакта с органами самоуправления, в том числе с мэром столицы. Он сообщил об этом в интервью немецкому телеканалу NTV.

«У меня есть контакт со всеми, но Зеленский, к сожалению, не поддерживает контакта с органами самоуправления, в том числе с мэром столицы», — заявил Кличко.

Он отметил, что в последние месяцы администрация Киева сталкивается с нарастающим давлением со стороны центральной власти. По его словам, речь идет о массовых обысках, попытках дискредитировать городскую администрацию, а также возбуждении уголовных дел по, как он выразился, «надуманным основаниям».

Кличко подчеркнул, что подобные действия подрывают нормальную работу местных органов власти и вызывают обеспокоенность у жителей столицы. Он призвал к восстановлению конструктивного диалога между центральной властью и местным самоуправлением, особенно в условиях продолжающегося конфликта на территории Украины.

Мэр Киева ранее неоднократно выступал с критикой в адрес офиса президента и обвинял руководство страны в попытках централизовать управление в ущерб региональной самостоятельности.

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