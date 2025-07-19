Макрон пообещал усилить давление на Россию после разговора с Зеленским

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж намерен ужесточить позицию в отношении России после телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Французский лидер подчеркнул, что стороны договорились совместно усиливать давление на Москву с целью добиться немедленного прекращения огня и начала переговорного процесса. Об этом глава Пятой республики сообщил в социальной сети X (бывший Twitter).

«Вместе мы усиливаем давление на Россию, чтобы добиться безусловного прекращения огня и начала переговоров ради справедливого и прочного мира», — говорится в сообщении.

Он также подтвердил намерение Франции продолжать всестороннюю поддержку Украины и приветствовал принятие 18-го пакета антироссийских санкций, который был согласован накануне. В числе новых мер — расширение экспортных ограничений и включение в список новых компаний и физических лиц.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила о завершении согласования новых ограничительных мер в отношении России. Этот шаг стал продолжением санкционной политики ЕС, направленной на экономическое и политическое давление в условиях конфликта на Украине.

Макрон неоднократно подчеркивал, что Париж придерживается линии на укрепление европейской безопасности и поддержку Киева, в том числе в военной, финансовой и гуманитарной сферах.