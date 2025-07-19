Трамп заявил о готовности нанести удар по новым ядерным объектам Ирана

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 61 0

Американский лидер пойдёт на это в случае возобновления их строительства.

Трамп пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана в случае их постройки

Фото: Reuters/Nathan Howard

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Президент США Дональд Трамп заявил о готовности уничтожить потенциальные новые ядерные объекты Ирана, если в стране начнется их строительство. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Все три ядерных объекта в Иране полностью разрушены и/или уничтожены. Потребовались бы годы, чтобы вернуть их в эксплуатацию, и, если бы Иран этого хотел, ему было бы гораздо выгоднее начать все заново, в трех разных местах, прежде чем эти объекты будут уничтожены, если он решит это сделать», — написал американский лидер.

На фоне угрозы со стороны США официальный представитель комиссии парламента Ирана по вопросам безопасности Эбрахим Резаи допустил возможный выход Тегерана из Договора о нераспространении ядерного оружия. Он заявил, что Иран может повысить уровень обогащения урана выше 60 процентов, если санкционное давление со стороны Запада сохранится.

Противостояние между США и Ираном в ядерной сфере длится более двух десятилетий. В центре конфликта — иранская ядерная программа, которую Вашингтон и его союзники подозревают в военной направленности. Тегеран настаивает, что разрабатывает ядерные технологии исключительно в мирных целях.

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