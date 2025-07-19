Среди россиян Ярослав был главным фаворитом на участие в конкурсе.

В России отношение к заслуженному артисту Ярославу Дронову, известному как SHAMAN, сформировано поклонниками его творчества. Об этом 5-tv.ru заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на VK Fest 2025.

«Мне кажется, что отношение к этому артисту сформировано в нашей стране аудиторией, его поклонниками», — сказала Захарова, комментируя выбор SHAMAN участником «Интервидения».

Среди жителей России Ярослав был одним из главных фаворитов на участие в международном конкурсе.

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявлял, что Россию на «Интервидении» представит один из самых популярных в стране исполнителей.

Решение провести «Интервидение» в Москве и Подмосковье в 2025 году было принято президентом России Владимиром Путиным. Соответствующий указ глава государства подписал 3 февраля. Председателем организационного комитета стал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что премьера клипа SHAMAN «Прямо по сердцу» состоится 20 июля.