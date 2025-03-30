Кто в ответе за безопасность? Трагедия батискафа «Синдбад» в Хургаде

Природные катаклизмы опасны не только в Арктике, но и в более теплых частях планеты. В пятницу сильное землетрясение произошло в Юго-Восточной Азии. Эпицентр располагался в Мьянме, самые сильные толчки были магнитудой 7.9. Сильнейшее за 100 лет землетрясение. Тряхнуло так, что в соседнем Таиланде, за 600 километров, рушились здания.

Сотни погибших и пострадавших, и страшные цифры будут только расти, идет разбор завалов, много пропавших без вести. Власти Мьянмы обратились за международной помощью.

Из России отправлены два спецборта, мобильный госпиталь и отряд спасателей. О погибших или пострадавших россиянах пока информации нет, но наших в юго-восточной Азии много, некоторые семьями на зиму уезжают туда, где тепло. К сожалению, опасности поджидают туристов даже там, где нет катаклизмов, а природа обещает спокойствие и безмятежность.

В Красном море затонул прогулочный батискаф, на котором к коралловому рифу отправились 45 россиян. Шесть человек погибли. Причины аварии до конца не ясны — мини-субмарина почему-то начала погружаться с открытыми люками, когда еще шла посадка пассажиров.

Путаница была и во время спасения, одни числились пропавшими без вести, хотя они были уже давно в отеле, туристку из Татарстана объявили погибшей, а она была в больнице. Можно только представить, что натерпелись ее родные. Кто отвечает за безопасность? На месте пыталась понять корреспондент «Известий» Александра Мостовая.

Буквально накануне на этом пирсе работали спасатели и полицейские. Уже сегодня пляж снова полон людей. Ничто не напоминает, что накануне здесь неподалеку погибли шесть человек. Акватория Красного моря усеяна прогулочными судами. Хотя после трагедии на подлодке «Синдбад» морские экскурсии вроде как приостановили. Но, как мы убедились, ушлые гиды продолжают работать.

Спокойно покупаем билеты с рук. Ни чека, ни документов гид не предоставляет. Гарантий безопасности тоже никаких. Примерно также начиналась в четверг многообещающая экскурсия к коралловому рифу для 45 человек.

Мы восстановили ход событий. Сначала туристов доставили на катере к понтону около рифа — примерно в километре от берега. Здесь, они начали заходить в лодку, и ровно в этот момент, когда уже и внутри были люди, на корпусе снаружи судно стало стремительно погружаться, вода хлынула внутрь.

«Началась наливаться вода, чудом я моя супруга и сын выжили, наша бабушка погибла, сын и супруга выжили, а дочь в тяжелом состоянии», — рассказал пострадавший Андрей Болдырев.

Лодка ушла на дно — а это примерно 25 метров за считанные секунды. Всех, кого удалось спасти, доставили в больницы Хургады. Эта одна из трех больниц, в которую привозили спасенных россиян. Состояние многих вызывало опасения врачей.

По одной из версий, трагедия произошла за ошибки членов экипажа. Либо они сами раньше времени начали погружение, либо допустили преступную оплошность. Вот один из рекламных роликов фирмы. Отчетливо видно, что экипаж вместе с пассажирами гуляет по салону, а доступ к элементам управления судном открыт.

«Я думаю, так же, как и на самолетах, попадание в кабину экипажа туристов пассажиров запрещено категорически, потому что в данном случае они только могут помешать действиям экипажа и ничего другого сделать не могут. Мы ворвались в кабину, и что мы там сделаем, кроме того, что будем мешать им», — отметил капитан первого ранга председатель санкт-петербургского клуба моряков подводников Игорь Курдин.

По другой — подлодка могла уйти под воду из-за технических неполадок.

«Эти батискафы эксплуатируются беспощадно в течение 20, а то и 30 лет, и они дошли до такой физической уже непригодности, что могли затонуть сами по себе. И, насколько мне известно, их никто никогда не ремонтировал», — сказал офицер-подводник Северного флота, писатель-маринист Николай Черкашин.

Причем, на техническое состояние лодки раньше жаловались и неоднократно. Нам удалось связаться с Алексеем, который буквально в прошлом месяце плавал именно на этом батискафе.

«Да, я был без жилета, какой-то долгой, точной инструкции, особого инструктажа не было. Нас погрузили, мы зашли. У меня было ощущение, что это реально подводная газель», — рассказал участник экскурсии Алексей Сорокин.

Каждый из этих 45 туристов заплатил за прогулку порядка 100 долларов получается за один рейс, и четыре с половиной тысячи в кармане у организаторов. Каждый день этот «Синдбад» ходил несколько раз. Несложно подсчитать заработки организаторов, которые сэкономили на безопасности.

«Да, сначала надо сказать, что это коммерция и деньги. Раз только деньги, то ни о какой безопасности речи быть не может. Впереди деньги», — сказал капитан второго ранга в отставке Александр Покровский.

О всеобъемлющей погоне за прибылью говорит и то, что нам, несмотря на запрет, продали билеты, всего 25 долларов. На борту полная посадка.

На наши вопросы — «А почему вы без жилетов, и как, вообще, будете оказывать помощь в случае аварии?» — гиды лишь усмехаются.

Точные причины крушения «Синдбада» устанавливают, следователи возбудили уголовное дело. Пострадавшие постепенно выписываются из больниц. Некоторые решили остаться и продолжить отдых.