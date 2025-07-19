ЕК может обязать компании с 2030 года переходить на электромобили

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 45 0

Законопроект находится в разработке.

ЕК может обязать компании с 2030 года переходить на электромобили

Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Еврокомиссия разрабатывает инициативу, согласно которой с 2030 года компании в Европейском союзе смогут приобретать только электромобили. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на источники, знакомые с документом.

«С 2030 года такие компании, как Sixt или Europcar, а также крупные фирмы смогут приобретать только электромобили», — сказано в материале издания.

По информации газеты, мера затронет в первую очередь корпоративные автопарки, доля которых составляет до 60% от общего объема новых продаж автомобилей на территории ЕС. Основной целью инициативы является ускоренный отказ от машин с двигателями внутреннего сгорания и переход к «зеленой» мобильности.

Издание отмечает, что подготовка документа ведется без широкой огласки. Между тем, в Европарламенте уже звучит критика идеи. Депутат от Христианско-социального союза Маркус Фербер заявил, что компании по прокату авто, наоборот, сокращают парки электромобилей, так как клиенты сталкиваются с дефицитом зарядных станций.

Ожидается, что соответствующее предложение может быть вынесено на обсуждение в ближайшие месяцы.

+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.31
0.12 91.08
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:50
Маск сообщил о разработке детской версии чат‑бота Grok
8:30
«Я люблю Патриаршие пруды»: Любовь Успенская рассказал, что ей нравится в Москве
8:10
Минобороны РФ: силы ПВО уничтожили 93 БПЛА украинских боевиков ночью над РФ
7:50
«Москва — столица красоты»: Виктория Боня сравнила бьюти-мастеров в РФ и Европе
7:33
«Покажу все свои костюмы»: Катя IOWA решила открыть выставку
7:17
Никаких каникул: Трамп призвал Сенат отменит перерыв для новых назначений

Сейчас читают

«Москва — столица красоты»: Виктория Боня сравнила бьюти-мастеров в РФ и Европе
Страшное ДТП произошло в Крыму — погибли отец с маленьким ребенком
«Отношение сформировано»: Захарова о выборе SHAMAN участником «Интервидения»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025