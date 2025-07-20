Звезда «Дома-2» давно живет за границей, но всегда с нетерпением ждет поездок на родину.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2», блогер и телеведущая Виктория Боня поделилась мнением о российской бьюти-индустрии и сравнила отечественных мастеров с европейскими. Отвечая на вопросы журналистов в рамках VK Fest в «Лужниках», она назвала Москву столицей красоты. По мнению звезды, первым делом по прибытии она отправляется к косметологам и другим специалистам по преображению.

«Бегу сразу на маникюр, бегу сразу на педикюр, бегу сразу к своим мастерам, чтобы сделать какой-то уход, бьюти-процедуры. Я считаю, что Москва — столица красоты. Это не Париж, в Париже нет никакой красоты, это уже давным-давно понятно. Поэтому сначала я бегу на свои бьюти-процедуры, потом в свои любимые места, рестораны», — сказала Боня.

Телеведущая подчеркнула, что хоть это «звучит пресно и банально», она всегда скучает по родине, знакомой с детства кухне, а еще по высокому уровню сервиса в московских заведениях, до которого, видимо, не дотягивает сфера обслуживания в Монако — где постоянно живет Виктория Боня с дочерью Анджелиной.

Звезда призналась, что считает Москву самым прекрасным городом, из которого ей каждый раз не хочется уезжать. Главная цель ее нынешнего визита — участие в VK Fest, обратный билет уже куплен, но Боня, как сама отметила, уже подумывает отправить дочь обратно в Монако и задержаться еще ненадолго.

«Я обожаю Москву», — заключила она.

Сегодня Виктория Боня — не только знаменитость, живущая на берегу Лигурийского моря, но и обладательница собственной квартиры в столице России. Но так было не всегда. В свой любимый город она приехала буквально ни с чем, настолько верила в свой успех.

Ранее, писал 5-tv.ru, блогер рассказала, как скиталась по Москве и ночевала в метро и почему для нее так много значит станция «Кузнецкий мост».