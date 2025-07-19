Купание двух мужчин в Крюковом канале в Петербурге обернулось трагедией

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 170 0

В Крюковом канале Петербурга утонул мужчина

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Водолазы продолжают поиски одного из приятелей, вероятно, тоже погибшего.

В Петербурге в Крюковом канале недалеко от Садовой улицы утонул человек. Вместе с товарищем он решил искупаться в жаркий день, и оба прыгнули в воду. По информации источника 5-tv.ru, тело 24-летнего парня уже достали из воды представители Поисково-спасательной службы Северной столицы.

Как рассказал корреспондентам свидетель происшествия, погибший, вероятно, был нетрезв. Ни его, ни приятеля не напугало, что по каналу активно ходят катера. Кроме того, очевидцы купания пытались их вразумить, но на окрики ответа не получили. В результате молодой человек попал под одну из лодок.

Судьба второго пока неизвестна. Местные жители сообщали, что он выплыл, в отличие от друга. По другим данным, водолазы в данный момент продолжают его поиски. Возможно, количество жертв опрометчивого поступка вскоре увеличится.

Тем временем Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) оповещает петербуржцев об опасности нахождения у водоемов и напоминает — нельзя оставлять детей без присмотра. Кроме того, купание в реках и каналах города официально запрещено.

Ранее 5-tv.ru писал о трагедии в Мордовии. Мать 11-ти детей утонула, пытаясь спасти дочь.

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