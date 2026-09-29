Но несмотря на противоречия, сегодня и в Брюсселе, и в Киеве вряд ли вспомнят о событиях, произошедших 85 лет назад в урочище Бабий Яр. Небольшой овраг стал одним из самых страшных символов нацистской оккупации. 29 и 30 сентября 1941-го там казнили около 34 тысяч евреев. А массовые казни — продолжались вплоть до 1943-го. Непосредственными участниками расстрелов были украинские националисты. Те самые, о которых сегодня в Киеве принято говорить с почестями. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков расскажет о том, как на Западе переписывают историю.

Кадры из Киева. Бабий Яр. Здесь 85 лет назад нацисты и их пособники расстреляли больше 30 тысяч человек. Сейчас здесь ни цветов, ни памятных церемоний. Об этой дате киевский режим старательно забывает последние годы. Забывает, что когда-то здесь были овраги смерти, и в них два года расправлялись с евреями, военнопленными, партизанами, цыганами, священниками. Жертвами фашистов тут стали от 100 до 200 тысяч человек.

«Они слышали пулеметные очереди и понимали, куда они попали. А обратно вернуться уже нельзя. Все перекрыто. Смысл был такой, что эти тела сбрасываются в Бабий Яр. Следом, простите меня за цинизм, идет следующая группа», — сказал историк-архивист, заведующий архивным отделом научно-просветительного центра «Холокост» Леонид Терушкин.

Отступая, немцы пытались скрыть следы зверской казни. Трупы выкапывали и сжигали. Благодаря показаниям свидетелей удалось установить некоторых виновных.

До 1943 года о трагедии в Бабьем Яре знали только на уровне слухов. Фотокорреспондент Давид Минскер заходил в Киев с советскими войсками в ноябре 1943-го. И он один из первых, кто фактически взял интервью у жителей города.

Все сохранилось в его записной книжке. Вот один из отрывков.

«Яр этот был очень большой, детей бросали живьем, кололи штыками. Когда их отводили — все забирали и истребляли», — указано в записях.

Эти расправы устраивали не только немцы. В 1941-м вместе с ними в Киев зашли украинские националисты — члены запрещенной ныне в России ОУН*.

Сейчас на Украине их называют героями. Которые боролись за независимость. Дмитро Мирон-Орлик, Елена Телига. Первому повесили мемориальную доску, в честь второй назвали улицу. Причем ту, которая идет вдоль урочища Бабий Яр. И перетекает в проспект Бандеры.

«Многие люди еще были живы, и вот бандеровцы не винтовками, не пулями, а лопатами, другим шанцевым инструментом добивали вот этих людей, которые расстреливались в Бабьем Яру. Вот так вот они участвовали в геноциде советского народа», — сказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

А главарь этих украинских националистов Мельник отсиживался в Берлине. Писал письма Гитлеру с просьбами позволить его пособникам помогать Вермахту. Совсем недавно его прах привезли из Люксембурга под Киев. И перезахоронили со всеми воинскими почестями.

Рядом перезахоронили основателя запрещенной ОУН* Евгения Коновальца. Которого ликвидировали еще до начала Великой Отечественной. А теперь у Зеленского новая мечта. Создать Украинский национальный пантеон. Куда свезут останки всех националистов.

Закон уже приняли. Кощунство в том, что его хотят открыть на территории Киево-Печерской лавры.

«Европейцев это на сегодняшний день вполне устраивает. Они реабилитируют кого угодно. Тем более, что даже во время Второй мировой войны и после нее Бандера все равно работал в интересах Запада», — сказал политолог Алексей Кочетков.

Работает, получается, до сих пор, из всех западных стран насолил разве что Польше. И пока киевский режим обеляет своих так называемых героев, спиливает кресты, установленные в память о жертвах трагедии в Бабьем Яре ради строительства нового жилого комплекса, в Донецке недавно восстановили мемориал на месте, которое называют вторым Бабьим Яром. Шахта 4 дробь 4 бис. Фашисты казнили и сбросили туда от 75 до 100 тысяч жертв.

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* — запрещенная в РФ террористическая и экстремистская организация.