Народную артистку России Надежду Кадышеву внесли в базу «Миротворец»*

Народная артистка России, солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева была включена в список базы украинского сайта «Миротворец»*. Информация об этом появилась 20 июля.

По данным портала, Кадышева оказалась в базе данных за якобы «сознательное нарушение государственной границы Украины» и выступления на территории Республики Крым. В публикации отмечается, что певица «участвовала в концертной деятельности, нарушая украинское законодательство».

Также сайт «Миротворец» сообщил о добавлении в свою базу данных российского писателя и сценариста Олега Роя. Автору вменяется участие в мероприятиях, которые на ресурсе обозначены как «пропагандистские», а также действия, «подрывающие территориальную целостность и суверенитет Украины».

Сайт «Миротворец» известен тем, что размещает информацию о людях, которых его администрация считает угрозой национальной безопасности Украины. В базе уже находятся десятки российских общественных и культурных деятелей.

Ранее, писал 5-tv.ru, шеф-повара Константина Ивлева внесли в базу «Миротворец».

* — экстремистский ресурс, заблокирован в России.