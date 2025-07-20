Во Вьетнаме число погибших при крушении туристического судна возросло до 37

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 39 0

Еще пять пассажиров числятся пропавшими без вести.

Во Вьетнаме число погибших при крушении туристического судна возросло до 37

Фото: www.globallookpress.com/Alexandra Schuler

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Число жертв в результате крушения туристического круизного судна у побережья Вьетнама увеличилось до 37 человек. Об этом сообщило вьетнамское издание VNExpress.

По информации источника, спасательные службы продолжают поиски пятерых человек, числящихся пропавшими без вести. Также уточняется, что 11 человек удалось спасти, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

«На данный момент найдено 37 человек, 11 человек спасены, пять человек числятся пропавшими без вести», — сказано в публикации.

Среди погибших — члены экипажа судна, в том числе капитан. Тела были обнаружены в каютах затонувшего корабля. Спасательные работы осложнены усиливающимся штормом, однако при поддержке военно-морских сил и пограничной службы операция продолжается в экстренном режиме.

Ранее, писал 5-tv.ru, в результате шторма, который обрушился на залив Халонг на севере Вьетнама, потерпело крушение туристическое судно с 48 пассажирами на борту. Уже в первые часы стало известно о 34 погибших, среди которых были восемь детей.

+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.31
0.12 91.08
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:50
Маск сообщил о разработке детской версии чат‑бота Grok
8:30
«Я люблю Патриаршие пруды»: Любовь Успенская рассказал, что ей нравится в Москве
8:10
Минобороны РФ: силы ПВО уничтожили 93 БПЛА украинских боевиков ночью над РФ
7:50
«Москва — столица красоты»: Виктория Боня сравнила бьюти-мастеров в РФ и Европе
7:33
«Покажу все свои костюмы»: Катя IOWA решила открыть выставку
7:17
Никаких каникул: Трамп призвал Сенат отменит перерыв для новых назначений

Сейчас читают

«Москва — столица красоты»: Виктория Боня сравнила бьюти-мастеров в РФ и Европе
Страшное ДТП произошло в Крыму — погибли отец с маленьким ребенком
«Отношение сформировано»: Захарова о выборе SHAMAN участником «Интервидения»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025